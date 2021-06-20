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يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالبيت الأبيض في 28 يونيو الجاري، وفق قول المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وأضافت المتحدثة، في بيان يوم السبت، أن ”زيارة الرئيس ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والعلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا“، وفقا لوكالة رويترز.

وتأتي زيارة ريفلين قبل وقت قصير من انتهاء فترة رئاسته، التي استمرت سبعة أعوام، في يوليو.

وانتخب إسحق هرتزوغ رئيسًا جديدًا لإسرائيل الشهر الجاري، في انتخابات وضعت نهاية لعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودور الرئيس الإسرائيلي شرفي إلى حد كبير، لكنه يهدف أيضًا إلى تعزيز الوحدة بين الجماعات العرقية والدينية.

وقالت ساكي إن ”الرئيس ريفلين يقترب من نهاية رئاسته، وهذه الزيارة ستكون تكريمًا للجهود الدؤوبة التي بذلها من أجل تعزيز الصداقة بين البلدين على مدى سنوات عديدة“.