يطرح الفنان علي الحجار أغنية جديدة باسم "بطلة حكايتي" على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأسبوع المقبل.

وقال علي الحجار، من خلال نشر برومو الأغنية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبا.. الأغنية كاملة".

في سياق آخر.. من المقرر أن يحيي الحجار حفلا غنائيا، في 2 يوليو المقبل، في المسرح المكشوف بالمنارة، بمشاركة أوركسترا الحجار بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافي.

وطلب الحجار- عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"- من الجمهور باختيار الأغاني التي يفضلون الاستماع لها لغنائها بالحفل، وذلك من خلال فيديو عبر موقع حجز التذاكر، قائلا: "أتعودت في كل حفلة إني أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا وغالبا ببعت لهم قبل الحفل بـ10 أيام.. المرة دي أوركسترا كبير ولازم يكون في وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية".

وأضاف: "فقولت المرة دي لازم تشاركوني باختياراتكم، اللي نفسه في أي أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجري عليها بروفات إن شاء الله.. هنتظركم في الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة".