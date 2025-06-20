كوريا الجنوبية تجلي 60 من رعاياها في إيران وإسرائيل برا وسط تفاقم الصراع

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ساعدت في إجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل، في ظل مخاوف من تصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن حوالي 60 مواطنا كوريا جنوبيا وأفراد عائلاتهم غادروا إيران وإسرائيل عبر الطرق البرية ووصلوا إلى دول مجاورة وسط تصاعد التوترات بين البلدين، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت الوزارة أن 30 كوريا جنوبيا و4 من أفراد عائلاتهم من إيران عبروا الحدود إلى تركمانستان بواسطة وسائل نقل قدمتها الحكومة الكورية الجنوبية ووصلوا إلى العاصمة عشق آباد يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وقال مسؤول بالوزارة إن الطريق البري الذي اختارته الحكومة للحدود الشرقية يبلغ طوله حوالي 200ر1 كيلومتر ويحتاج 30 ساعة تشمل فترات راحة لقطعه بالحافلة.

وفي يوم 19 يونيو، تمكن 25 كوريا جنوبيا وشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية من أفراد أحد عائلاتهم من مغادرة إسرائيل برا إلى عمان بالأردن.

وتمركزت فرق الاستجابة السريعة الكورية في تركمانستان والأردن للمساعدة في جهود الإجلاء.

وقدر عدد الكوريين الموجودين في إيران بنحو 110 حتى يوم الجمعة الماضي، عندما شنت إسرائيل هجوما على منشآت نووية وعسكرية إيرانية. وكان هناك نحو 500 كوري في إسرائيل.

وتدرس الحكومة في سول خياراتها لضمان سلامة المواطنين الكوريين في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات عقب الغارات الجوية المكثفة بين إسرائيل وإيران.