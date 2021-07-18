ميركل تتعهد بسرعة تقديم المساعدات المالية للمناطق المتضررة من الفيضانات في ألمانيا

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لسكان المناطق التي تضررت من الفيضانات بتقديم مساعدات مالية عاجلة لهم وتوزيعها بسرعة، بعيدا عن البيروقراطية.



وخلال زيارة لمدينة باد مونسترايفيل التي تضررت بشدة من الفيضانات في ولاية شمال الراين ويستفاليا.



وقالت ميركل اليوم الثلاثاء: "سوف نفعل كل ما في وسعنا سويا لضمان وصول الأموال سريعا إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون في كثير من الأحيان سوى ما يرتدونه".



وجاءت ميركل إلى باد مونسترايفيل بصحبة أرمين لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا وخليفتها المحتمل في منصب المستشارية بعد الانتخابات المزمعة في سبتمبر المقبل.



وأضافت أن "النماذج والتطبيقات لابد أن تكون بسيطة ومباشرة للغاية، وينبغي أن تكون معدة خلال هذا الأسبوع، حتى يمكن البدء في توزيع المخصصات المالية سريعا".



وتوقعت ميركل أن إعادة إعمار البنية التحتية كالطرق والخطوط الحديدية وإعادة بناء المدينة ستستغرق مدة أطول من بضعة أشهر.



وأشارت إلى أن من الواضح جدا: "أننا سنحتاج في هذا الشأن إلى نَفَس طويل للغاية".



ومن المقرر أن تبحث الحكومة الاتحادية هذه المسألة خلال اجتماعها الأسبوعي غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن توافق على برنامج مساعدات بقيمة 400 مليون يورو (476.2 مليون دولار)، على أن يتم اقتسام التكلفة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.



وتدعو الخطة أيضا إلى تأسيس صندوق للتعافي.



كما تتضمن الخطة أيضا اعفاء الولايات من تسديد قيمة عمليات الانقاذ التي أجرتها الوكالات الاتحادية خلال الأيام الأخيرة للحكومة الاتحادية.



ومن المقرر تخصيص أموال من الاتحاد الأوروبي أيضا لصالح جهود التعافي من كارثة الفيضانات.



وكانت ميركل استعلمت من مدير دائرة أويسكيرشن، ماركوس رامرز، ومن عمدة مدينة باد مونسترايفيل، زابينه برايزر-ماريان، عن الوضع في المدينة.



وتفقدت إحدى القاعات التي تحتوي على مساعدات عينية تم التبرع بها وتجولت في المنطقة للتعرف على طبيعة الوضع على الأرض حيث تحدثت إلى مسعفين ومواطنين.



وبعد مرور قرابة أسبوع على حدوث الفيضانات، تم انتشال 122 جثة ومازال 170 شخصا في عداد المفقودين في مدينة أهرفايلر، حيث فاضت مياه نهر أهر على ضفافه جراء الأمطار الغزيرة وغمرت مناطق سكنية بأكملها.



وذكرت الشرطة أن عدد المصابين بلغ 763 شخصا.



وقال توماس لينرتس رئيس فريق إدارة الكوارث في ولاية شمال الراين ويستفاليا إن ما يقدر بـ40 ألف شخص أضيروا من الفيضانات، مضيفا أنه "عدد كبير للغاية في منطقة شاسعة للغاية".



كما تضررت منشآت البنية التحتية التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبدأت النفايات في التكدس.



وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا، بلغت حصيلة القتلى 48 شخصا، ومازال 16 آخرين في عداد المفقودين في مختلف أنحاء الولاية.