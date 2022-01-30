انقلاب شاحنة محملة بالطوب على سيارة ربع نقل بالمنيا

انقلبت شاحنة محملة بالطوب الأحمر علي سيارة ربع نقل كانت متوقفة بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة في أقصي شمال غربي المنيا، دون وقوع إصابات، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وكشفت تحريات أولية أن السيارة المنكوبة المحملة بالطوب كانت تحاول الهرب من دفع رسوم الكارتة من خلال السير في طريق بديل غير ممهد.

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مركز شرطة العدوة بانقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا محملة بالطوب الأحمر على سيارة ربع نقل كانت متوقفة بجانب الطريق، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارتين دون وقوع إصابات بشرية.

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة الظروف والملابسات.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث بمركز شرطة العدوة، أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من مركز الواسطي بمحافظة بني سويف محملة بطوب البناء الأحمر وفي أثناء محاولة الهرب من دفع كارتة رسوم الطريق الصحراوي الغربي والشرقي ومصر أسوان الزراعي، قرر السائق أن يسلك طريق فرعي موازي للطرق السريعة، ولأن قرية صفانية بها أعمال حفر للغاز الطبيعي وطريقها غير ممهد، لم تتحمل الأرض الحمولة الثقيلة الموجودة على السيارة، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على سيارة ربع نقل متوقفة في جانب الطريق، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارتين وكانت الربع نقل الأكثر تضررا.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.‏