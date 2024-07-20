تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في موسكو احتجاجا على حجب قنوات عبر يوتيوب

تجمع مئات الأشخاص، بمن فيهم المغني الموالي للكرملين شامان، أمام السفارة الأمريكية في موسكو مساء الجمعة احتجاجا على حجب موقع يوتيوب لبعض القنوات الروسية، حسبما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

وقال مراسل ريا نوفوستي إنه تم عرض العلم الروسي على جدران السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية، وفق وكالة فرانس برس.

وكان شامان حاضرا في هذا التجمع، بحسب وكالة ريا نوفوستي، بعد أن أعلن في وقت سابق الجمعة أنه يريد تنظيم مسيرة ضد ما اعتبره حجبا "غير قانوني" لبعض القنوات الروسية على يوتيوب.

وقال المغني، وهو مؤيد للرئيس فلاديمير بوتين: «لن يحظر أحد أغانينا».

وتُحظر جميع التجمعات في العاصمة الروسية تقريبا باستثناء تلك التي ينظمها الكرملين لانتقاد الغرب خصوصا. وفي روسيا، يواجه الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات التي تحظرها السلطات عقوبات صارمة.

قبل أسابيع، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شامان قد وُضِع تحت طائلة العقوبات بسبب دعمه للهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022. وقد تم حظر قناته على يوتيوب في بداية يوليو.

والثلاثاء، طلبت روسيا من جوجل رفع الحظر عن أكثر من 200 قناة روسية على يوتيوب تم تعليقها بسبب "الدعاية" للكرملين.

وشددت الحكومة الروسية من جهتها، سيطرتها على الإنترنت بشكل كبير منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، حيث حظرت عددًا من المواقع التي يمكن لمنتقدي الكرملين التعبير عن أنفسهم فيها بحرية، مثل فيسبوك وإنستغرام.

ولم يتم حظر يوتيوب مُطلقًا، ولكن الشائعات حول امكانية الحظر تنتشر بانتظام، خاصةً منذ أن اتهمت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور" اعتبارا من آذار/مارس 2022 شركة غوغل ويوتيوب بأنشطة "إرهابية".