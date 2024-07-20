أشاد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بالفنانة ياسمين عبد العزيز، واصفا إياها بـ «الماركة المسجلة للأسرة المصرية»، التي تضمن نجاح أي عمل فني تشارك فيه.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالخط العريض» عبر شاشة «الحياة»، إن ياسمين بمثابة ابنة له، مشيرا إلى أنه شاركها في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها «ثمن دستة أشرار، والآنسة مامي، وجوازة ميري، وأبو شنب»، بالإضافة إلى مسلسلها الأخير «هربانة منها».

وأضاف أن ياسمين عبد العزيز هي أكثر فنانة تحقق إيرادات في السينما ، مشيرًا إلى أنها «نجمة شباك» وكانت تنافس بأفلامها نجوما كبار مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي.

وتابع: «ياسمين عبدالعزيز تبذل جهدًا كبيرا في عملها، وهي شخصية ملتزمة وجادة»، كاشفا عن تحضيرها للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد من إخراجه، بعد نجاحها في الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة.

وكشف «جلال» عن أن الفيلم الجديد الذي سيعيد ياسمين إلى السينما سيكون من نوعية «الدراما الكوميدية»، وهي نوعية جديدة لم تقدمها من قبل.