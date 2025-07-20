الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

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الرئاسة السورية: فحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين

تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث الساحل غربي البلاد.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الشرع تسلّم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، التي وقعت في مارس الماضي.

وأضافت أنها "ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين".

وتابعت: وذلك "لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة".

ومراعاة لـ"حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة"، طلبت الرئاسة من لجنة التحقيق "إذا رأت ذلك مناسبا، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة".

ولأيام عدة في مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة يتردد أنها تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات.

ويأتي تسليم التقرير النهائي للتحقيق بأحداث الساحل في وقت تشهد فيه محافظة السويداء (جنوب) منذ 13 يوليو الجاري اضطرابات أمنية، إثر اشتباكات دموية بين مجموعات مسلحة درزية وبدوية.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024)، تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاستعادة الأمن في البلاد.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.