وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: إعادة إعمار غزة تتطلب شروطا إطارية

قالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، إن إعادة إعمار غزة يتطلب توفر شروط إطارية بينها أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب بسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأضافت أن هذه الشروط الإطارية يلزم توفرها من أجل الوصول إلى حل الدولتين، مشددة على ضرورة وقف تقليص حجم الأراضي هناك وأن يتوقف بناء المستوطنات.

وأشارت إلى أن إسرائيل وحماس عليهما أيضًا التوقف عن أي هجمات على البنية التحتية، معتبرة أنه يجب ألا يكون لحركة حماس دور في الحكومة الفلسطينية المقبلة وألا تشكل خطرا على إسرائيل وفق تعبيرها.

ولفتت الوزيرة الألمانية، كذلك إلى أنه يتعين الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

ونوهت بأن إعادة إعمار غزة عملية شاقة للغاية، في ظل الأوضاع الهشة التي تهيمن على القطاع، مع حجم الدمار الهائل.

وشددت على أن الأمر يتطلب التكاتف بين الدول وأن يتم تقسيم هذه الأعباء على جميع الشركاء.