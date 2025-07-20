فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يحصد جائزة فيبرسي في مهرجان يريفان السينمائي

فاز الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد “فيبرسي” ضمن فعاليات مهرجان يريفان السينمائي الدولي “جولدن أبريكوت” (13 – 20 يوليو)، وذلك بعد مشاركته في المسابقة الإقليمية.

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في قسم “نظرة ما” بمهرجان كان السينمائي، وشارك بعدها في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان ديربان بجنوب أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم حول “عائشة”، شابة سودانية تبلغ 26 عامًا، تعيش في قلب القاهرة وتواجه صراعًا مع عصابات محلية وتوترات اجتماعية، وسط محاولات للنجاة من واقع ضاغط.

عائشة لا تستطيع الطيران إنتاج مشترك بين عدة دول، ويضم نخبة من الفنانين أبرزهم بوليانا سيمون، وزياد ظاظا، وعماد غنيم. وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.

وقد حصل المشروع على دعم من مؤسسات عربية وعالمية بارزة، وفاز بعدة جوائز من بينها الجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وجوائز من مهرجاني فينيسيا ومراكش لدعمه في مرحلة ما بعد الإنتاج.