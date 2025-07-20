- لا سبيل لمواجهة حقائق الاحتلال والاستيطان إلا بمبدأ الأرض مقابل السلام

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من «المغامراتية العسكرية» التي لن تحقق الأمن.

ووصف خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر فضائية «Extra News»المشهد الراهن بأنه قائم على «مغامراتية عسكرية» تمارسها حكومات وحركات «لا دولة».

ورأى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس «تغولا عسكريا» بكل ما تعنيه الكلمة من مضامين منذ ما يقرب من عامين؛ بهدف إعادة صياغة خريطة المنطقة وأوزانها الجيوسياسية.

وأشار إلى أن التغول الإسرائيلي لم يقتصر وحسب على «حرب اللاهوادة» في غزة، إنما امتد ليشمل جبهات لبنان، وضربات متكررة في سوريا واليمن، وتوترا وصل إلى مواجهة مباشرة مع إيران.

وشدد أن النهج العسكري للاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه المعلنة، وعلى رأسها الأمن، مؤكدا أن القوة العسكرية لن تخدم استقرار الشرق الأوسط ولا أمن إسرائيل على المدى الطويل.

وأوضح أن الحل يكمن في «إعادة صياغة للمشهد» من الجانب الإسرائيلي، تعود فيه إلى مبدأ التعويل على السلام من خلال «الأرض مقابل السلام»، معتبرا أن «حقائق الاحتلال والاستيطان لا يصلح معها سوى الحديث عن الأرض مقابل السلام».