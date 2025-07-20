في الساعات الـ24 الأخيرة: 136 شهيدا في حرب الإبادة والتجويع المتواصلة على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية باستشهاد 136 مواطنا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات، وثلاثة أطفال بسبب سوء التغذية.

ففي جنوب القطاع، استشهد 32 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بإطلاقه النار على منتظري المساعدات شمال رفح. كما جرى انتشال 8 شهداء من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.

واستشهد 21 مواطنا بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل يحيى فادي النجار من خان يونس؛ نتيجة سوء التغذية.

وفي وسط القطاع، استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال "بلوك 6" في مخيم البريج. واستشهد طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال جثامين 4 شهداء من مناطق متفرقة في المدينة.

كما استشهد 4 مواطنين بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى "المساعدات" بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال على شارع 8 جنوب المدينة، كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة "زغرة" قرب جسر الشيخ رضوان، شمال غرب المدينة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق المدينة، واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف تجمعات للمواطنين محيط مسجد صلاح الدين ودوار حبيب بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

واستشهدت مواطنة وطفلة وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في شارع الثورة غرب المدينة. واستشهد مواطنان أحدهما طفل، متأثرين بإصابتهما في قصف سابق.

واستشهد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب المدينة، ومواطن آخر شمال المدينة، فيما استشهدت طفلة (10 سنوات) في قصف للاحتلال استهدف شارع الصحابة وسط المدينة، ومواطن برصاص طائرات الاحتلال المسيّرة في ساحة الشوا بحي التفاح شرقا، ومواطن باستهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الدرج وسط المدينة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارات من طائرات الاحتلال المسيرة على شارع مقاط بمحيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد طفلين بسبب سوء التغذية، عرف منهما الطفل جواد ثائر محمد الأشقر.

وفي شمال القطاع، استشهد مواطنان في قصف للاحتلال على تجمع للمواطنين في بلدة بيت لاهيا، واستشهد مواطنان في غارة للاحتلال على تجمع للمواطنين في بلدة جباليا، واستشهد مواطنان في قصف من مدفعية الاحتلال على البلدة، ومواطن آخر في قصف على "دوار نصار"، كما جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء من مناطق متفرقة في البلدة.

كما استشهد شاب بالقرب من محطة أبو قمر في مخيم جباليا، ومواطن مسن في قصف من مسيرة تابعة للاحتلال على منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، وشاب بالقرب من دوار الشيخ زايد في البلدة.