أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت مناطق واسعة في غرب إيران.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز، والتي أوردها موقع "شفقنا" الإلكتروني الإخباري، فإن مركز الزلزال وقع على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يفسر شعور سكان المناطق المحيطة والمحافظات المجاورة بالهزة بشكل واضح.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية من السلطات الإيرانية أو فرق الإغاثة تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية، في حين باشرت فرق التقييم الميدانية فحص المناطق القريبة من بؤرة النشاط الزلزالي للتأكد من سلامة السكان.

وشهدت مناطق مختلفة في إيران هزات أرضية متتالية خلال الأيام القليلة الماضية.