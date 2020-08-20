الفلبين تسجل 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 آلاف و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 178 ألفًا و22 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن 727 شخصًا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 114 ألفًا و114 متعافيًا، لتشكل نسبة الشفاء بذلك 64% من إجمالي عدد الإصابات في البلاد.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 88 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 2883 وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزيرة بيسايا سجلت العدد الأكبر من الوفيات الجديدة، إذ سجلت 42 وفاة وتليها مدينة مترو مانيلا التي سجلت 34 وفاة.