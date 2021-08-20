 ماكرون يرحب بالأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى فرنسا - بوابة الشروق
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ماكرون يرحب بالأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى فرنسا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:16 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:16 م

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى فرنسا، وذلك عقب وصول مجموعة ثالثة من العاصمة الأفغانية كابول تتألف من أكثر من 200 شخص معظمهم من الأفغان.

وبعث ماكرون برسالة الترحيب - من خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان القواعد الصحية حيث نشر صورا لأفغان محاطين بالأطباء ورجلا يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أمر إلزامي لجميع الوافدين.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أشارت أمس الخميس إلى أنه يجب على جميع الأشخاص القادمين إلى فرنسا من أفغانستان الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام في ظل قيود الوباء لأن بلادهم مدرجة في القائمة الحمراء الفرنسية لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

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