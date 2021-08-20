وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن الفلسطينيين من القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48 والضفة الغربية توافدوا على الأقصى لأداء صلاة الجمعة في رحابه، في الذكرى الأليمة لإحراقه من قبل المتطرف اليهودي مايكل دينيس.