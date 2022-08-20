بريطانيا تشهد المزيد من اضطراب حركة السفر وسط استمرار إضراب العاملين بالسكك الحديدية

تتجدد معاناة ركاب القطارات في بريطانيا نتيجة لدخول عشرات الآلاف من العاملين بالسكك الحديدية إضرابا جديدا خلال الخلاف المستمر منذ أمد طويل بشأن الأجور والوظائف وظروف العمل.

فقد أضرب عن العمل أعضاء نقابة السكك الحديدية ورابطة موظفي النقل (تي إس إس إيه)والاتحاد النقابي (ونايت) لمدة 24 ساعة اليوم السبت، الأمر الذي أثر في شبكة السكك الحديدية وعدد من شركات القطارات في سائر أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

كما ستتأثر خدمات القطارات صباح غد الأحد بتداعيات الإضراب، ومن المتوقع أن يتم تشغيل قطار من كل خمسة قطارات اليوم السبت، فيما تغيب الخدمات طوال اليوم عن بعض المناطق وسط دخول النقابات ثاني إضراب خلال ثلاثة أيام.

ومن بين المتضررين جراء تعطل الخدمات مشجعو كرة القدم والكريكت والسياح والمصطافون.

وتنامت الفجوة بين الطرفين أكثر من أي وقت سابق رغم أشهر من المحادثات الرامية إلى إنهاء الأزمة، حيث تزايد غضب النقابات بسبب رفض مشاركة وزير النقل جرانت شابس في المفاوضات.