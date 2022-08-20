اتهم نادي الزرقا عبد الرحمن رخا، حارس مرمى الفريق الأول بالخيانة، وذلك بعدما قام بإعلان اعتزاله، مُشيرًا إلى أنه يواجه حالة تعنت شديدة من رئيس النادي سمير موسى.

وجاء في بيان رسمي من الزرقا: "قام الحارس عبد الرحمن رخا أعلاه بخيانة الفريق صحبة بعض لاعبي الفريق الأول بالنادي ضاربين بالفريق وجماهيره والعقود التي بينهم وبين النادي عرض الحائط".

وأضاف البيان: "تأمر الحارس مع بعض اللاعبين من أجل هبوط الفريق لدوري الدرجة الثالثة وما زاد الأمر صعوبة هو ما تم تأكيده للنادي من أن اللاعب واللاعبين الأخرين قد أتموا اتفاقهم مع بعض الاندية من أجل تأكيد هبوط النادي للدرجة الثالثة غير مهتمين بسمعة النادي ولا بقيمته ولا بأحلام وطموحات جماهير نادى الزرقا الرياضي".

وتابع: "لم يكتفِ اللاعب المذكور بذلك فقط لكن استمر في نشر الاكاذيب والشائعات بكلام مرسل على صفحته الشخصية وتداولته بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهذا الكلام ان دل فانما يدل على الرغبة الواضحة لديه في الاستمرار بمسلسل الاساءة والتشهير بنادي الزرقا".

وأكمل: "ورغم حصول اللاعب المذكور على جميع مستحقاته من بداية الموسم والأقساط الشهرية وهذا الكلام مثبت بمستندات موقعة بخط يده وبصمة الأصبع".

وأتم النادي بيانه: "الكلام السابق ذكره بعاليه ليس بغرض إلا توضيح الحقائق وردا على كلام مرسل الغرض منه الإساءة لسمعة وقيمه نادى بحجم نادى الزرقا الرياضي".