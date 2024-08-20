سابالينكا تتوج ببطولة سينسيناتي

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثالثة عالميا، بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، ذات ال1000 نقطة، للمرة الأولى في مسيرتها.

وذلك عقب فوزها اليوم الاثنين في النهائي على صاحبة الأرض، الأمريكية جيسيكا بيجولا، بمجموعتين دون رد.

ونجحت اللاعبة البيلاروسية في بسط هيمنتها على المباراة، في المجموعة الأولى، التي حسمتها بنتيجة 6-3، بينما كادت الأمور أن تهرب من يديها في الثانية، إلا أنها فازت في النهاية (7-5)، بعد ساعة وربع تقريبا من المنافسة.

وبهذه النتيجة، تتمكن صاحبة ال26 عاما من التتويج بهذه البطولة، للمرة الأولى في مسيرتها، بعد 4 محاولات كانت قريبة فيها من الفوز باللقب، لكنها انتهت جميعا عند نصف النهائي، في 2018 و2022 و2023.

ويعد هذا ثاني ألقاب سابالينكا، هذا الموسم، بعد بطولة أستراليا المفتوحة، كما أنه اللقب السادس للنجمة البيلاروسية في بطولات الماسترز.

وأصبحت سابالينكا أيضا أول بيلاروسية ترفع كأس سينسيناتي، منذ مواطنتها المخضرمة فيكتوريا أزراينكا في 2020، على حساب اليابانية نعومي أوساكا.

وعلى مستوى المواجهات الشخصية مع بيجولا، ثأرت سابالينكا من خسارتها العام الماضي أمام الأمريكية، في البطولة الختامية بالمكسيك.

في المقابل، فشلت بيجولا، المصنفة السادسة، في إضافة ثاني ألقابها هذا الموسم، بعد تورنتو للماسترز، والرابع في فئة بطولات ال1000 نقطة، بعد تورنتو (هذا العام) ومونتريال (2023)، وجوادالاخارا (2022).