رئيس ريد بول يتوقع معركة حامية الوطيس في فورمولا- 1

توقع كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول معركة حامية الوطيس للمنافسة على زعامة بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

ويهيمن فريق ريد بول النمساوي على بطولة العالم في السنوات الأخيرة، حيث فاز سائقه الهولندي ماكس فيرستابن بلقب فئة السائقين في المواسم الثلاثة الماضية كما توج ريد بول بلقب فئة الصانعين (الفرق) في 2022 و2023.

وسارت المراحل الأولى من موسم 2024 على نفس النهج حيث فاز فيرستابن بلقب أربعة من أول خمسة سباقات في الموسم ، لكن هناك حاليا سبعة سائقين فازوا بألقاب أول 14 سباقا من الموسم.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 78 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاندو نوريس، لكن مكلارين يبتعد بفارق 42 نقطة فقط عن ريد بول متصدر فئة الصانعين ويحل فيراري ثالثا بفارق 63 نقطة عن الصدارة يليه مرسيدس الذي يبتعد بفارق 142 نقطة عن ريد بول.

وقال هورنر اليوم الاثنين للموقع الرسمي لفورمولا-1 "أعتقد أنه أمر رائع للرياضة، وكان أمرا لا مفر منه تقريبا، عندما تحصل على اتساق في القواعد، فإنك تحصل دائما على التقارب".

وأضاف "أتذكر حينما جئت للمرة الأولى إلى فورمولا-1، كان رون دينيس يدعم هذا في عام 2005، لقد كان التقارب دائما يجمع بين الفرق".

وأوضح "بالطبع هناك تغييرات كبرى في اللوائح في 2026 والتي ستتسبب في وجود فوارق، لكن بين الآن وذلك الحين، فإن الأشهر الـ18 المقبلة في اعتقادي ستشهد معركة حامية بين الفرق الأربعة".