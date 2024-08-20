شاهندا المغربي ويارا عاطف تشاركان في كأس العالم للسيدات

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكمتين شاهندا المغربي ويارا عاطف للمشاركة في بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا و17 عامًا.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة الحكام والمحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا والتي تستضيفها كولومبيا وضمت القائمة المصرية شاهندا المغربي حكم ساحة.

كما أعلنت اللجنة أيضًا عن قائمة الحكام و المحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الدومينيكان وضمت المصرية يارا عاطف، حكم مساعد .

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، جمال علام، على تقديم التهاني لـ شاهندا المغربي ويارا عاطف لاختيارهما في البطولتين و يتمني لهما التوفيق ولكل أسرة التحكيم المصري.