مقتل 15 شخصا على الأقل بسقوط حافلة في نهر جنوب شرق نيجيريا

قتل 15 شخصا على الأقل جراء حادث سير في جنوب شرق نيجيريا حيث سقطت حافلة ركاب في نهر بولاية إيبوني، وكان على متنها أكثر من 30 راكبا.

وأفادت صحيفة "The Nation" المحلية بأن الحادث وقع الجمعة، وتمكنت فرق الإنقاذ السبت من رفع الحافلة من قاع النهر وانتشلت جثث 14 شخصا.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 أشخاص آخرين تم سحبهم من النهر وهم على قيد الحياة إلى المستشفى، لكن أحدهم فارق الحياة لاحقا، وأكدت السلطات المحلية أن 13 شخصا لا يزالون قيد المفقودين.

وقال مصدر في المنطقة إن الحادث وقع في الساعة 17:45 حينما حاول سائق الحافلة، التي كانت تقل مجموعة أشخاص من مراسم دفن، أن يتجاوز شاحنة على جسر فوق النهر، لكنه فقد السيطرة مما أدى إلى سقوط العربة.