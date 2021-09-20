الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة شمال شرق الجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية، وتكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران خسائر مادية، بجبهتي قناو والخنجر، شمال شرق الجوف.

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إن قوات الجيش نفذت هجوما معاكسا، أوقع العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي قناو والخنجر.

وأضاف أن العملية العسكرية، حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة المليشيا، مؤكدا أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر المليشيات على الفرار.

ولفت إلى أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة تضمنت تدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره الإرهابية.