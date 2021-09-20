وزير فلسطيني: نبذل جهودا حثيثة لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني اليوم الاثنين أن جهوداً حثيثة تبذل بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.

وقال مجدلاني، في بيان صحفي اليوم، إن الاتحاد الأوروبي أوقف مساهمته المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن "الحكومة الفلسطينية لم تتلق أياً من الأموال التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي، بدفع مخصصات الأسر الفقيرة، منذ مطلع العام الجاري 2021 وحتى الآن".

وذكر مجدلاني أنه "منذ بداية العام أبلغنا الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم دفع أية أموال، حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية المتعلقة بالأموال التي يقدمها الاتحاد لعدد من الدول".

وأوضح أن تأخير دفع الأموال أدى إلى عدم دفع الحكومة المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك لدفع جزء من الدفعة الوحيدة التي تم صرفها للأسر خلال العام الحالي.

ويساهم الاتحاد الأوروبي بحوالي 140 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.

وتخصص المساعدات الاجتماعية لنحو 111 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية ويتم صرفها مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.