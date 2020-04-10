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ارتفاع الناتج الصناعي وأسعار الجملة في بولندا

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:30 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:30 م

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء البولندي اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي في بولندا خلال أغسطس الماضي بأقل من التوقعات، في حين ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر نفسه.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي لبولندا ارتفع بنسبة 2ر13% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 7ر13%.

وزاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 3ر13% سنويا، في حين زاد ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 1ر4% وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 1ر16% و7ر11% على الترتيب.

وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي في بولندا خلال أغسطس الماضي بنسبة 5ر2%.

من ناحية أخرى أظهر بيان منفصل لمكتب الإحصاء ارتفاع أسعار الجملة في بولندا خلال أغسطس الماضي بنسبة 5ر9% سنويا  بعد ارتفاعها بنسبة 4ر8% سنويا خلال يوليو الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر9% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0%  بعد ارتفاعها بنسبة 5ر1% خلال يوليو الماضي.

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