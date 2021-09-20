قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في طولكرم ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 فلسطينيين من محافظتي طولكرم ورام الله.

وذكر مكتب الأسير في طولكرم - في بيان صحفي - أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يوسف غالب حنون، براء يوسف مزيد، وتامر عصام نصار، بعد أن داهمت منازلهم في قرية عنبتا شرق طولكرم، كما اعتقلت الفتى صلاح الدين عمار البدو (17 عاما)، من منزله في ضاحية شويكة شمال المحافظة ذاتها.

وفي رام الله، اختطفت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، الشاب خير مشرف عادل الريماوي من قرية بيت ريما شمال مدينة رام الله، بعد أن تسللت إلى البلدة بسيارتين مدنيتين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين يبرود واحتجزت الشاب محمد العموري لساعات قبل الإفراج عنه، واقتحمت أيضا بلدة ترمسعيا وضاحية التربية والتعليم، والمنطقة المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري ببلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.