تستعد جماهير الأهلي الاحتفال مع لاعبيها بلقب درع الدوري الجديد وذلك مساء غدًا السبت، عقب نهاية مواجهة الفريق الأحمر أمام جورماهيا الكيني، لإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتؤازر جماهير الأهلي المتوقع وصول عددهم لأكثر من 30 ألف مشجعًا اللاعبين من ستاد القاهرة الدولي أمام بطل كينيا للعبور إلى دور مجموعات البطولة القارية، ثم بعد ذلك الاحتفال بدرع الدوري بعد التتويج باللقب عن الموسم المنقضي 2023-2024 للمرة الـ44 في تاريخ القلعة الحمراء.

وفاز الأهلي على جورماهيا بـ نيروبي بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب.

رابطة الأندية المحترفة كانت قد أعلنت باتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع درع الدوري القديم في متحف الجبلاية.

وكشفت رابطة الأندية عن التصميم الجديد لدرع الدوري بعد تصنيعه في إنجلترا بمصنع مجوهرات ملكة بريطانيا.

صنع الدرع الجديد حسب ما كشفت عنه رابطة الأندية بمعرفة شركة إنجليزية متخصصة في هذا الشأن من الفضة الخالصة والذهب بوزن 12 كيلوا جرامًا ونقش عليه تاريخ أول بطولة للدوري منذ عام 1948 والذي انتهى بتتويج الأهلي.