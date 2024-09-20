سامادو يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام رسميا للمصري البورسعيدي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خضع البنيني أتدجيكو سامادو لاعب وسط منتخب بنين للكشف الطبي غدا السبت، قبل انضمامه لفريق النادي المصري بشكل رسمي كتاسع صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

ووصل سامادو إلى القاهرة واستقر بأحد الفنادق، حيث كان في استقباله ممثل لإدارة فريق المصري.

ويستعد اللاعب لإتمام تعاقده مع النادي المصري بشكل رسمي، تدعيما لصفوفه في فترة الانتقالات الحالية حال اجتيازه الكشف الطبي.

ونجح محمد موسي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الفريق الأول في حل أزمة اللاعب الذي وقع لنادي الخمس الليبي بالاستعانة بأحد المحامين الدوليين.

ونجح المصري في الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب البنيني سامادو من ناديه موجه للنادي المصري رغم إعلان مسؤولو نادي الخمس الليبي تعاقدهم مع البنيني سامادو لمدة 3 مواسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال لاعب منتخب بنين أتدجيكو سامادو إلى النادي المصري عقب اجتياز الكشف الطبي ثم الانضمام الي معسكر الفريق بالاسكندرية.

وحصل النادي المصري علي توقيع المهاجم السنغالي بابا بادجي بعد اجتيازه للكشف الطبي تدعيما لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

وبدا بابا بادجي المهاجم السنغالي تدريباته بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفه مع طبيب الفريق بسبب اصابته بالتواء بالقدم اليسري

وينتظر المصري وصول البطاقة الدولية للاعب والتي ستصل خلال أيام

يذكر أن بابا بادجي سيشارك مع المصري حال تأهل الفريق لدوري المجموعات في الكونفدرالية.

وتعاقد النادي المصري مع ثماني لاعبين حتي الان وهم :محمود حمدي وخالد صبحي ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وخالد الغندور وكريم بامبو واحمد القرموطي وبابي بادجي.