8 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات ومدينة غزة

استشهد، اليوم الجمعة، 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب 4 آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل مأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية انتشال 8 شهداء و4 إصابات جراء غارة جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منزلا في منطقة تل النويري غرب مخيم النصيرات نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل عدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال بصاروخ من طائرة بدون طيار "درون" مجموعة من الأشخاص في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.