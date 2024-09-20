الأهلي بزيه التقليدي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

عقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمقر النادي في الجزيرة، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

الأهلي يواجه جورماهيا الكيني مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا 0-3.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي وكرم محمد الإداريون بالفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومراقب المباراة والحكام ومندوبي نادي جورماهيا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقما من اللون الأخضر بالكامل، وحارس مرماه طاقما باللون البنفسجي.