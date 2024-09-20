جيش الاحتلال يزعم اغتيال إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان بحزب الله



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عن اغتيال إبراهيم عقيل، القائم بأعمال قائد "وحدة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني، في الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "عقيل كان مطلوبا لدى الولايات المتحدة، ودفعت ملايين الدولارات لرأسه"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يخوض حربا منذ 11 شهرا لتحقيق أهدافه في قطاع غزة، وفي مقدمتها إعادة المخطوفين، وتفكيك قوة حركة حماس، وخلق بيئة آمنة في شمال إسرائيل تسمح بعودة السكان إلى منازلهم".

وتابع أن "اغتيال عقيل في بيروت جاء دفاعًا عن مواطني إسرائيل"، مضيفا أن "عقيل كان قائدًا كبيرًا في حزب الله، ومن أقرب الأشخاص إلى حسن نصر الله، بعد فؤاد شكر الذي اغتيل سابقا، وكان يخطط يوميا بتوجيه الضربات ضد إسرائيل".