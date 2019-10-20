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أعداد جريدة الشروق
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مارك إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سورية إلى غربي العراق

مارك إسبر
مارك إسبر
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:18 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:18 ص

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد أن كل القوات الأمريكية التي ستغادر سورية ستتوجه إلى غربي العراق وفقا للخطة الحالية.

وقال إسبر لصحفيين مرافقين له على طائرة عسكرية في طريقها إلى الشرق الأوسط إن الجيش سيستمر في عملياته لمكافحة تنظيم داعش لمنع عودته إلى المنطقة ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سورية من داخل العراق، وسيتم العمل على التفاصيل بمرور الوقت.

وتحدث اسبر مع نظيره العراقي بشأن خطط نقل أكثر من 700 جندي من سورية إلى غربي العراق.


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