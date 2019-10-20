 نيكول سابا تهاجم نجيب ساويرس: نكتك بايخة - بوابة الشروق
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نيكول سابا تهاجم نجيب ساويرس: نكتك بايخة

نور رشوان
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:14 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:14 ص


سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من مشاهد مشاركة السيدات في المظاهرات اللبنانية.

ونشر «ساويرس»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما أسماه بـ«نكتة اليوم»، قائلًا: «قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن».

ومن جانبها، أعربت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، عن استيائها مما نشره رجل الأعمال المصري، قائلة: «والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة محدش فينا نكت عليها».

وأضافت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «الغريب إن حضرتك حتى تتبنى هذه النكتة، يعني مستخف بإحساس شعبها يلي ما بتخايل هلق وقت إنك تنكت معه»، متابعة: «نكتك بايخة، عيب».

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.


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