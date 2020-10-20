تصاعد المنافسة على مقاعد الفردي في دوائر القاهرة

• أبو حامد ينافس وزير الصحة الأسبق في عابدين.. والمستقلون ينافسون الشعب الجمهوري على مقعد الجمالية.. و54 مرشحا في مدينة نصر يتصارعون على 3 مقاعد





تصاعدت حدة المنافسة الانتخابية على المقاعد الفردي في مجلس النواب بين المرشحين على مقاعد دوائر محافظة القاهرة، التي تعد من بين محافظات المرحلة الثانية وتجرى الانتخابات بها يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

ووفقا لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، تشمل الدوائر الفردية بمحافظة القاهرة 19 دائرة انتخابية ممثلة بـ31 مقعدا.

وتحتد المنافسة في دائرة عابدين بين عدد من الأسماء الثقيلة في الدائرة التي يتنافس فيها 11 مرشحًا على مقعد واحد، إذ دفع حزب مستقبل وطن بوزير الصحة الأسبق، أشرف حاتم، وينافسه شيرين أحمد فؤاد مرشحًا عن حزب حماة وطن، والنائب الحالي في مجلس النواب، محمد أبو حامد الذي يخوض المنافسة مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري، وصالح خليل مرشحًا عن حزب الحركة الوطنية.

أما دائرة المعادي وطرة فيتنافس على مقعديها 14 مرشحًا، من بينهم 10 مرشحين مستقلين، بينما رشح حزب مستقبل وطن أحمد الطيبي، فيما رشح حزب حماة وطن محمود فاروق، ودفع حزب مصر القومي بوائل تعلب للمنافسة.

وتشتعل المنافسة في دائرة مدينة نصر بين الـ54 مرشح المتنافسين على 3 مقاعد، وترشح عن حزب مستقبل وطن النائب الحالي محمد السلاب، وعمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هيليوبليس، بينما دفع حزب حماة وطن بشريف عوني، وماهر الجمال، وينافس باسم حزب الوفد، مدحت خفاجي، وينافسهم النائب الحالي والمرشح المستقل اللواء حمدي بخيت، والمرشحة المستقلة سمر فودة، نجلة المفكر الراحل فرج فودة.

ويتنافس 13 مرشحًا في دائرة حدائق القبة على مقعدين بينهم نواب حاليين، حيث رشح حزب مستقبل وطن سيد نصر، وينافسه النائب الحالي في مجلس النواب، حسين أبو جاد، الذي يخوض الانتخابات عن حزب مصر الحديثة، والنائب خالد عبدالعزيز شعبان، الذي يخوض الانتخابات هذه المرة عن حزب التجمع.

وفي الوقت الذي لم يدفع فيه حزب مستقبل وطن بمرشح للتنافس على مقعد دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، تنافس 17 مرشحًا، منهم مرشح الحزب الجمهوري، شحات الحسيني، والمرشح المستقل هاني مرجان، ومنى جاب الله عضوة مجلس النواب عن الدائرة حاليًا والتي تخوض الانتخابات هذه المرة مستقلة.

في دائرة الساحل، يتنافس 22 مرشحًا على مقعدين أبرزهم مرشح حزب مستقبل وطن أبانوب عزيز، ومرشح حزب التجمع والنائب الحالي في مجلس النواب، عمرو الجوهري، مرشح حزب الوفد عادل عربي، بالإضافة إلى مرشح حزب حماة وطن سامح الغول، بخلاف عدد من المرشحين المستقلين.

وفي دائرة الزاوية الحمراء يتنافس 15 مرشحًا على ثلاثة مقاعد، أهمهم مرشح حزب مستقبل وطن والنائب الحالي في مجلس النواب، أمين مسعود، وعمرو وطني المرشح الثاني لحزب مستقبل وطن، ومحمد الجندي مرشح حزب حماة وطن، بخلاف مرشح حزب الوفد، كمال فرنسيس.