لافروف: روسيا تأسف لغياب أمريكا عن محادثات بشأن أفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تأسف لغياب المسؤولين الأمريكيين عن محادثات دولية بشأن أفغانستان مع حركة طالبان، اليوم الأربعاء.

وأقر لافروف، بما تبذله حركة طالبان من "جهود" لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، ذاكرا أن الخطر "الإرهابي" القادم من البلاد يهدد المنطقة بأسرها، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال لافروف، خلال محادثات دولية أولى في موسكو مع الحكام الجدد لأفغانستان "نعترف بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي العسكري"، ذاكرا أن "هناك خطرا حقيقيا لامتداد النشاطات الإرهابية وتهريب المخدرات إلى أراضي البلدان المجاورة".

وكانت الولايات المتحدة قالت إنها لن تنضم لهذه الجولة من المحادثات في موسكو لأسباب فنية لكنها تخطط للمشاركة في المستقبل.