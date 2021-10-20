لميس الحديدي: مصر استطاعت تدشين شبكات كهرباء قوية باستثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي كانت في غاية في الأهمية.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، أنّ هذه القمة هي التاسعة في مسيرة علاقات وطيدة رسخها الرئيس السيسي مع دول شرق المتوسط، وشهدت توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الدول الثلاث المهمة، في مقدمتها الربط الكهربي العابر للحدود بين شبكات التوزيع الكهربائي في الدول الثلاث.

وأوضحت أن مصر باتت تملك شبكات كهربائية قوية بعد أن كانت تعاني خللًا ومشكلات في قطاع الكهرباء قبل سبع سنوات لكنها استطاعت تدشين شبكات كهربائية قوية باستثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه.

وتابعت: "مصر لم تعالج مشكلات الكهرباء محلياً فقط لكن عبر هذه الشبكات القوية بات لديها فائض في إنتاجها، الأمر الذي جعل اتفاقيات الربط الكهربائي أمر مهم يسهم في عبور الحدود مثل ماوقع بين الدول الثلاث التي يفصلنا عنها بحر".