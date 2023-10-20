وزير الخارجية اللبناني يحذّر من تداعيات الصراع في غزة على أمن أوروبا والعالم

حذّر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، من تداعيات الصراع في غزة على أمن أوروبا والعالم.

وقال المسئول اللبناني، بعد لقائه نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك اليوم: "إن حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة، وإن لبنان يعوّل على تأثير ألمانيا في أوروبا والعالم وما خبرته من ويلات الحرب لوقف فوري لإطلاق النار والسماح لقوافل الإغاثة بدخول القطاع".

يذكر أن الحكومة اللبنانية تكثّف اتصالاتها مع الدول الصديقة لمطالبتها بالضغط لمنع التعديات الإسرائيلية على لبنان ومنع امتداد النيران المشتعلة في غزة إلى لبنان.

ويذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا منذ أيام، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري، عملية عسكرية واسعة النطاق، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".

وينتشر الجيش اللبناني منذ ذلك اليوم في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.