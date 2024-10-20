الدفاع الروسية: إسقاط 110 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات في البلاد

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تدمير واعتراض 110 طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 43 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و7 فوق مقاطعة بيلجورود، و6 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الدفاعات الجوية وهي تعمل فوق مدينة دزيرجينسك في مقاطعة نيجني نوفجورود، بالقرب من مصنع لإنتاج المتفجرات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، عن حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية جليب نيكيتين، القول عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، إن 4 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح خلال هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة صناعية في مدينة دزيرجينسك، ولم يذكر نيكيتين المزيد من التفاصيل.

ولا تزال مثل هذه الهجمات الجوية الواسعة نادرة نسبيا فوق روسيا بعد عامين ونصف من بدء موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لكريفي ريه، أولكسندر فيلكول، اليوم الأحد، إصابة 17 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه الصناعية بجنوب أوكرانيا، حيث جرى نقل ثمانية أشخاص منهم إلى المستشفى.

وقال فيلكول، إن القوات الروسية هاجمت المدينة التي تقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب شرق كييف باستخدام صاروخين باليستيين.

وأضاف أن أكثر من عشرين مبنى تضررت، بما في ذلك مبنى سكني.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 49 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية، أنه تم إسقاط 31 طائرة مسيرة في 12 منطقة بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، فيما اختفت 13 طائرة مسيرة أخرى من الرادارات، مما يشير إلى أنه تم تدميرها بواسطة الدفاعات الإلكترونية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا أطلقت نحو 800 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 500 طائرة مسيرة فوق أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وحده.