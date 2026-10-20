 فريق بحثي بجامعة مطروح يبتكر نظاماً ذكياً لإدارة المخلفات النباتية لمعالجة المياه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فريق بحثي بجامعة مطروح يبتكر نظاماً ذكياً لإدارة المخلفات النباتية لمعالجة المياه

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 11:21 ص

تمكن فريق بحثي مشترك من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الطب البيطري بجامعة مطروح، من عمل المشروع الابتكاري لنظام ذكي متكامل لإدارة المخلفات النباتية وتحويلها إلى مرشح مياه قائم على المواد النانوية لمعالجة المياه.

ويقول رئيس الفريق البحثي الطالب أحمد طايل بالفرقة الرابعة بقسم الذكاء الاصطناعي، إن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة ذكية للاستفادة من المخلفات النباتية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مرشحات لمعالجة المياه باستخدام المواد النانوية، في إطار توظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.

وتوضح الدكتورة إيمان خليفة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، أن المشروع يُجسد  نموذجًا للتكامل بين التخصصات العلمية المختلفة، من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والعلوم البيئية، بما يعزز دور البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية مبتكرة ذات أثر مجتمعي وبيئي.

وأضافت الدكتورة فاطمة سيد جاد الرب، مدرس تكنولوجيا المعلومات بالكلية، أن المشروع حصد المركز الثاني على مستوى محافظة مطروح ضمن فئة المشروعات الصغيرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ليتأهل رسمياً إلى المرحلة الثانية من التصفيات على مستوى الجمهورية ممثلاً للمحافظة؛ وهو ما يعكس جهود الجامعة في دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار لخدمة المجتمع.


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