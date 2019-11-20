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قصف جوي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

دمشق - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 2:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 2:28 ص

تعرضت مواقع في جنوب شرق العاصمة السورية دمشق لقصف جوي بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وذكر شهود عيان في ريف دمشق الجنوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عددا من الصواريخ استهدفت مناطق جنوب شرق العاصمة وتصاعدت منها نيران ضخمة شوهدت في جميع مناطق ريف دمشق الجنوبي والشرقي ،وأن منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي اندلعت منها نيران إثر تعرضها للقصف.

وأوضح الشهود أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري أطلقت عشرات الصواريخ التي استهدفت "الأهداف المعادية" في ريف دمشق الجنوبي والغربي وأسقطت عددا منها.

ونقلت مصادر إعلامية سورية أن "الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي".

ولم يتضح على الفور مصدر القصف.


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