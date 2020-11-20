تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 49 مسجدا جديدا فى 10 محافظات، فى إطار الاهتمام بعمارة بيوت الله، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من مساجد منذ أول سبتمبر الماضى 502 مسجد.

وتشمل المساجد التى سيتم افتتاحها: «13 مسجدا بمحافظة أسيوط، 3 مساجد بالجيزة، 3 مساجد بالمنيا، 3 مساجد بالشرقية، مسجدا بالغربية، 11 مسجدا بالبحيرة، مسجدا بالقليوبية، 5 مساجد بالدقهلية، 3 مساجد بدمياط، و6 مساجد بالفيوم».

ومن المقرر أيضا أن يفتتح وزيرا الأوقاف، محمد مختار جمعة، والسياحة والآثار، خالد العنانى، ومحافظ القاهرة، خالد عبدالعال، اليوم، مسجد الإمام الشافعى، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه، كما سيتم تفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة المسجد التى تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكى بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

إلى ذلك، قررت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة حول «الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره»، وذلك بمناسبة افتتاح المسجد، بعد صيانته وتطويره.

وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.