رئيس الأركان اليمني: تهديد مليشيا الحوثي للملاحة الدولية امتدادا لأعمالها الإرهابية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة باليمن الفريق الركن صغير بن عزيز، أن تهديد مليشيا الحوثي للممرات المائية والملاحة الدولية يعد امتدادا لأعمالها الإرهابية التي بدأت منذ سنوات بتهديد حياة اليمنيين.

وقال بن عزيز -في كلمته بمؤتمر "حوار المنامة" في دورته الـ18 اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن الشعب اليمني يتعرض للقتل والتشريد بأدوات إيران وأسلحتها، وإن ميليشيا الحوثي تهدد كذلك الملاحة البحرية بإيعاز ودعم مباشر من طهران، مؤكدا أن أضرار تلك التهديدات ستصل إلى جميع دول المنطقة إذا لم يتم الوقوف الحازم أمام أعمال إيران وأدواتها الإجرامية.

ودعا بن عزيز إلى تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية ودعم القوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد الحوثيين، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن شكره للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة التي تدافع عن الهوية اليمنية العربية.