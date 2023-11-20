الرئاسة الفلسطينية: نركز على وقف العدوان ولا شأن لنا بالدخول في مهاترات نتنياهو

ردّ الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي هاجم فيها الرئيس محمود عباس، قائلًا إن جهود الرئيس عباس، تنصب حالياً على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضاف أبو ردينة، أن «الأولوية الآن وقبل كل شيء، هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني التي يشنها نتنياهو وحكومته، وليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد».



وقال إن «العالم جميعه يشاهد المجازر الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة باستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات ودور العبادة، إضافة إلى جرائم جيش الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس».



وذكر أن «تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت أن هذا الاحتلال يسعى إلى تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية، اعتقاداً منه أن سياسة الإبادة والقتل تجلب الأمن والاستقرار»، مؤكدًا أن «الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية».



وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على ضرورة تجاوب المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية مع دعوات الرئيس محمود عباس، التي أطلقها لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف جرائم الحرب التي انتهكت القانون الدولي، ولم تحترم قرارات الشرعية الدولية.



وأكد أبو ردينة أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية كالقدس ورام الله وباقي الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبله ومستقبل الأرض الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وليس أي أحد آخر.