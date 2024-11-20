الكاس: لعبنا مباراة صعبة أمام تونس والأهم إسعاد الشعب المصري

علق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، على الفوز المثير الذي حققه المنتخب على حساب تونس في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

المنتخب الوطني للناشئين حقق فوزًا مثيرًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم تحت 17 عامًا.

وعبر الكاس في تصريحات عقب المباراة عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه منتخب مصر على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات شمال إفريقيا.

وأضاف الكاس، أن هناك ضغوطات كبيرة مرت بها المباراة، إلا أن التوفيق كان يساند منتخب مصر في النهاية.

ووجه الكاس الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، وجميع أفراد الجهاز الفني على الجهد المبذول في البطولة من بدايتها.

وعبر الكاس عن سعادته الكبيرة، بسبب إسعاد الشعب المصري الذي يعشق كرة القدم.