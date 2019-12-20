رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي: قانون بيع شركة الكهرباء الحكومية يواجه معارضة قوية

قال دافي إلكولامبري رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي إن 48 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 81 عضوا يعارضون بقوة قانون بيع حصة من أسهم شركة الكهرباء الحكومية إلتروبراس بهدف زيادة رأسمالها، مضيفا أن الشيوخ الذين يمثلون ولايات شمال وشمال شرق البرازيل قد يغيرون موقفهم إذا تم تعديل مشروع القانون المطروح.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي القول إن القيمة السوقية لشركة إلتروبراس تصل إلى 120 مليار ريال برازيلي (30 مليار دولار)، مضيفا "كيف يمكن للإنسان أن يبيع شيئا قيمته 120 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال".

وتابع عضو البرلمان حديثه بالقول إنه يجب أن تحتفظ الحكومة بالسهم الذهبي في شركة الكهرباء ليضمن لها حق النقض (الفيتو) على أي قرارات للإدارة في حال خصخصتها.

وأضاف العضو وهو أحد ممثلي الولاية الشمالية أمابا في مجلس الشيوخ إن ولايات الشمال والشمال الشرقي تتأثر بشكل مباشر بنشاط شركة الكهرباء.