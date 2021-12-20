أول تعليق من محمد إبراهيم سالم المرشح على انتخابات اتحاد الكرة

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أكد محمد إبراهيم سالم، المرشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه رئيس نادي بولاق الدكرور حاليا، وشارك في الانتخابات لأنه عضو جمعية عمومية بالاتحاد المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة الحدث: «أتشرف برئاسة نادي بولاق الدكرور وكنت نائباً وعضواً بالنادي، ومنذ عام 2013 قمت بعمل طفرة رياضية».

وأضاف: «الجميع يعلم أوضاع كرة القدم المصرية حاليا ولن يتم الحديث عن السابقين، والدعوة حاليا للتحرر بالاستقواء بالخارج».

وواصل: «الاتحاد المصري لكرة القدم لابد أن نكون تحت مظلة الدولة المصرية، وكان هناك مسئولين سابقين عن الرياضة المصرية والمنظومة الرياضية لابد أن تكون الأهم خلال الفترة القادمة».

وأكمل: «لم يكن هناك سيطرة على الرياضة المصرية والمدربين، وكان هناك سياسات موجهة لأشخاص معينين، والاتحاد تابع للفيفا وفي النهاية هو اتحاد مصري».

واتم: «كان هناك أشخاص يهددوا كرة القدم المصرية ولن أذكر اشخاص في هذا الأمر والرأي العام لابد ان يحاسب هؤلاء الأشخاص، وأفكارهم لم تكن جيدة».