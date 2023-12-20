علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، على تصريح وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي قال فيه إن إسرائيل "ستقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسلفه خالد مشعل".

ووصف الرشق، التصريح بـ"الوقح"، مضيفا أن ذلك يمثل إعلان إفلاس رسمي وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال.

ووتابع: "ذلك بسبب فشلهم أمام كتائب القسام وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها".

وأضاف: "وبعيدا عن سخافة المضامين السياسية الوقحة التي يمثلها تهديد وزير خارجية العدو باغتيال هنية ومشعل، والتي تعكس إفلاسهم الرسمي وعجزهم عن مواجهة القسام في الميدان، فإنها دليل على جهلهم التام بحماس".

وتابع: "نحن نفهم عدونا وهو لا يفهمنا، ولا يعرف أن كل قيادة حماس هم مشاريع شهادة، يسعون إليها سعياً إيمانياً نابعا من اليقين بنعيم الله والجنة بعد الشهادة، هذه قيمة إسلامية لن تتمكن عقولهم من فهمها".

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أجرت اليوم الأربعاء، مقابلة مع إيلي كوهين، أوضح من خلالها أن "إسرائيل تعمل على اغتيال هنية ومشعل، مدعيا أنهما لن يموتا طبيعيا"، على حد قوله.