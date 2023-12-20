باريس سان جيرمان يقترب من ضم لاعب كورينثيانز

اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم أولي صفقاته الشتوية، بعدما بات على بعد خطوات من حسم صفقة انتقال اللاعب الشاب جابريل موسكاردو لاعب وسط نادي كورينثيانز.

وأكد فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انهاء نادي باريس سان جيرمان اتفاقه مع موسكاردو بشأن شروط تعاقده الشخصية، واقترابه من وضع اللمسات الاخيرة للاتفاق مع نادي كورينثيانز على اتمام الصفقة، التي يتوقع أن تتم مقابل 25 مليون يورو.

وتم تصعيد جابريل موسكاردو صاحب الـ 18 عاما إلى صفوف الفريق الاول لفريق كورينثيانز في يوليوي الماضي، حيث شارك في 37 مباراة بمختلف المسابقات، احرز خلالها هدفا واحدا وساهم في صناعة هدف اخر، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 15 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

كما شارك اللاعب في أولي مبارياته الدولية مع منتخب البرازيل للشباب تحت 23 عاما خلال مواجهة المغرب الودية في سبتمبر الماضي التي انتهت بفوز أسود الاطلسي بهدف نظيف.

ويستضيف باريس سان جيرمان نادي ميتز ، الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي ، ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب جدول المسابقة برصيد 37 نقطة ، بينما ياتي ميتز في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.