تحدث الفنان إيهاب توفيق، عن بداياته الموسيقية، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وعيّن معيدًا بالكلية وحصل على الماجستير والدكتوراه.

وقال خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»: «كان كل تفكيري وحبي للموسيقى، دخلت كلية التربية الموسيقية وكان كل هدفي أصبح معيدا في الكلية، أما الغناء مرحلة من تفكيري جاءت متأخرة، رغم أني كنت بغني بشكل كويس جدًا وكنت من الأوائل في جميع أنواع الغناء والموسيقى والعزف على العود؛ لكن لم أفكر إطلاقا في أن أصبح مطربا».

وأشار إلى تسجيله منهج السنة كاملا من الأغاني ليساعد زملاءه على حفظها، قائلا: «كنت بسجل كل الأغاني وكل الكلية تحفظ منها».

وتابع قصة بداياته مع الغناء، قائلا إن رئيسة قسم الأغاني الشرقية طلبت منه حفظ أغنية لسيد درويش ليغنيها في حفل نهاية العام الدراسي، والذي كان بداية تطور تفكيره تجاه الغناء.

ولفت إلى حصوله على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان «الأغنية المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين» لنماذج من الأغاني الكلاسيكية والشعبية من عام 1950 إلى عام 2000.