رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الدكتور إسلام عزام نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 146 لسنة 2012 بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة للمدة المتبقية لمجلس إدارة الهيئة.

وحصل الدكتور عزام، على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وله خبرة طويلة في مجال التمويل والاستثمار، حيث عمل د. عزام مساعداً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ومستشاراً لرئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، ومستشاراً لوزير الاستثمار.

كما كان عضواً باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الشركة القابضة للطيران، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار، وكذلك عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للتأمين، والعديد من الشركات الاستثمارية الأخرى.. وللدكتور عزام مجموعة من الأبحاث الأكاديمية المنشورة في العديد من الدوريات الدولية المحكمة في مجالي الاقتصاد والتمويل.